«Не просто так»: раскрыто, почему Иран отказывается от переговоров с США Политолог Алаеддин: Иран отказывается от переговоров с США из-за мыслей о победе

Иран не желает вести переговоры с США, полагаясь на уверенность в своей скорой победе в рамках ближневосточного конфликта, заявил NEWS.ru политолог, руководитель бюро РИА Новости в Ливане и Сирии Михаил Алаеддин. При этом, по его словам, Тегерану выгодно, что его союзники наносят ущерб Израилю.

Иран не просто так отказывается от переговоров или не хочет завершать конфликт в данных условиях. В Тегеране понимают, что сейчас фактически вырисовывается картина, когда они побеждают. И не только они. Еще добавляют козырей в колоду и действия их союзников в регионе в лице «Хезболлы», которая сейчас ведет активные боевые действия против Израиля, — пояснил Алаеддин.

Ранее глава информационного совета при правительстве Ирана Элиас Хазрати опроверг заявления главы Белого дома Дональда Трампа о ведении переговоров с республикой. По его словам, США начали военные действия в разгар предыдущих встреч делегаций обеих стран. Хазрати выразил уверенность, что на этот раз у американцев ничего не получится.