Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом

Владимир Путин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре «Россия» в Москве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом затрагивал вопросы, связанные с украинским кризисом и ситуацией на Ближнем Востоке, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что глава государства предлагал не сильно рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго.

Президент рассказывал о ситуации, связанной с регулированием украинского кризиса. И поговорили по Ближнему Востоку, — сказал Шохин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что трезвомыслящий человек не станет прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке. По словам представителя Кремля, происходящее в регионе пока подтверждает отсутствие каких-либо улучшений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход «рубить сплеча» не работает в переговорах на Ближнем Востоке. По его словам, для диалога важно учитывать сложность и длительность конфликтов в регионе.