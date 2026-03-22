Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 13:52

«Трезвомыслящий не возьмется»: Песков ответил на главный вопрос по Ирану

Песков: трезвомыслящие не станут прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков
Подписывайтесь на нас в MAX

Трезвомыслящий человек не станет прогнозировать ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИА «Вести». Он также отметил, что происходящее в регионе не демонстрирует позитивных изменений.

Как будет дальше развиваться ситуация, не думаю, что кто-то трезвомыслящий возьмется прогнозировать, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход «рубить сплеча» не работает в переговорах на Ближнем Востоке. По его словам, для диалога важно учитывать сложность и длительность конфликтов в регионе.

Замминистра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде между тем сообщил, что Тегеран не намерен соглашаться на перемирие в войне с США и Израилем. Он подчеркнул, что Исламская Республика стремится к «справедливому завершению войны» и сам определит, когда и на каких условиях она закончится.

Политолог-американист Малек Дудаков в свою очередь обратил внимание, что авторитет США снижается из-за отказа ЕС присоединиться к военным действиям против Ирана. По его мнению, так Европа мстит американскому президенту Дональду Трампу за его притязания на Гренландию и торговые конфликты.

Дмитрий Песков
Кремль
Ближний Восток
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.