21 марта 2026 в 16:04

Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить сплеча

Лавров заявил о бесполезности резких решений по Ближнему Востоку

Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подход «рубить сплеча» не работает в переговорах на Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Вспомнить все». По его словам, для диалога важно учитывать сложность и длительность конфликтов в регионе. Фрагмент из интервью опубликован на сайте ведомства.

Для продуктивных переговоров, конечно же, важно понимать предмет, особенно когда обсуждаются глубинные проблемы, имеющие десятилетнюю, а то и столетнюю, историю. На Ближнем Востоке подход «рубить сплеча» в духе: «Я тут предложил — давайте соглашайтесь, пока не поздно» —никогда не сработает, — подчеркнул министр.

Лавров заявил, что проблемы региона формировались на протяжении длительного времени. По его мнению, поверхностные решения не способны привести к устойчивому результату.

Глава МИД также отметил, что переговоры требуют детального понимания ситуации и учета интересов всех сторон. Без этого, по его словам, добиться прогресса невозможно.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде сообщил, что Тегеран не намерен соглашаться на перемирие в войне с США и Израилем. По его словам, Тегеран стремится к «справедливому завершению войны» и сам определит, когда и на каких условиях она закончится.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

