В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе Бессент: США фиксируют рост судоходства в Персидском заливе

США фиксируют рост интенсивности судоходства в Персидском заливе, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, которые передает РИА Новости, Вашингтон ожидает роста этого показателя с каждым последующим днем.

Сегодня мы наблюдаем все более интенсивное движение судов в залив и из него, и оно превышает уровень предыдущего дня, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет расти с каждым днем, даже до того, как мы обеспечим безопасность проливов, — сказал Бессент.

Министр заявил, что такие решительные меры, как программа страхования судов Корпорацией США по финансированию международного развития, вскоре позволят обеспечить беспрецедентный уровень безопасности для всех, кто занимается транспортировкой грузов в зоне Персидского залива. Он также отметил действия Центрального командования ВС США.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум 22 марта. Он пригрозил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Позже Иран разрешил проход судов через Ормузский пролив при координации с Тегераном. Как заявил представитель страны при Международной морской организации Али Мусави, ограничения касаются только «вражеских» судов.