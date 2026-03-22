22 марта 2026 в 09:35

Иран открыл проход через Ормузский пролив после угроз Трампа

Иран открыл Ормузский пролив после угрозы Трампа запустить проход за 48 часов

Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран разрешил проход судов через Ормузский пролив при координации с Тегераном, заявил представитель страны при Международной морской организации Али Мусави в эфире телеканала Alalam News. По его словам, ограничения касаются только «вражеских» судов.

Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов, — подчеркнул Мусави.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум 22 марта. Он пригрозил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия были направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.

Тем временем Трамп указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются. Кроме того, лидеры 22 стран готовы внести свой вклад в защиту безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе от действий Ирана.

