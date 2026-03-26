Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 18:55

Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Музыкант Пол Маккартни анонсировал выход нового сольного альбома The Boys of Dungeon Lane, который станет его первой студийной работой за последние пять лет, сообщает The Guardian. Релиз пластинки намечен на 29 мая, ее выпуском займутся лейблы MPL и Capitol.

Запись альбома прошла при участии продюсера Эндрю Уотта, известного по сотрудничеству с The Rolling Stones, Pearl Jam и Оззи Осборном. Отмечается, что новая работа музыканта стала самой исповедальной в его карьере. Ее основой стали откровенные воспоминания, которыми Маккартни прежде не делился с публикой, а также новые песни о любви.

Ранее стало известно, что суммарная аудитория прямого эфира и записи первого с 2022 года концерта южнокорейской группы BTS, доступного на платформе Netflix, составила около 18,4 млн зрителей по всему миру. Упомянутые просмотры учитываются в течение суток после выступления, которое длилось час и стартовало 21 марта в 14:00 по московскому времени. В Netflix отметили, что трансляция выступления возглавила сервисные рейтинги в 24 государствах и попала в десятку лучших в 80 странах.

музыка
альбомы
искусство
Пол Маккартни
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.