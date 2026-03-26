Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома

Музыкант Пол Маккартни анонсировал выход нового сольного альбома The Boys of Dungeon Lane, который станет его первой студийной работой за последние пять лет, сообщает The Guardian. Релиз пластинки намечен на 29 мая, ее выпуском займутся лейблы MPL и Capitol.

Запись альбома прошла при участии продюсера Эндрю Уотта, известного по сотрудничеству с The Rolling Stones, Pearl Jam и Оззи Осборном. Отмечается, что новая работа музыканта стала самой исповедальной в его карьере. Ее основой стали откровенные воспоминания, которыми Маккартни прежде не делился с публикой, а также новые песни о любви.

