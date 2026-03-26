А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи

А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» намерен возобновить поиски Ирины и Сергея Усольцевых, а также их пятилетней дочери Арины, пропавших в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Семья пропала без вести в тайге Красноярского края полгода назад. Есть ли шансы ее найти, какие меры принимают поисковики — в материале NEWS.ru.

Когда «ЛизаАлерт» возобновит поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге

Семью Усольцевых начнут искать только после полного схода снежного покрова, заявил глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, есть добровольцы, которые готовы приступить к поискам. Он отметил, что команда будет собрана не только из жителей Красноярского края, но и из волонтеров из других регионов России. В ходе операции также будут применяться технические инструменты, заверил Сергеев.

Он пояснил, что у «ЛизыАлерт» есть догадки, в каком именно месте с семьей могла произойти трагедия. Кроме того, у Усольцевых были при себе предметы из металла: брелок и ключи от машины, отметил Сергеев.

«Это все можно найти при помощи беспилотника. Теоретически. На практике там, где мы находимся, за 11 суток мы этого сделать не смогли», — сказал он.

Помимо сугробов, которые не позволяли найти тела даже на ровной местности, поиски осложняли сильный ветер, невозможность подключить авиацию, а также разозленный медведь, которого разбудили спасатели, находившиеся рядом с берлогой, уточнил он. Кроме того, поисковикам помешал короткий световой день, сказал Сергеев.

«Это не пригород с комфортной дорогой, а горная местность и сложные погодные условия. Операторам пришлось выстраивать связь. Все время шел снег, все время непогода», — уточнил поисковик.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

По его словам, нужен длинный световой день, чтобы добраться до точки предположительного места гибели семьи. Сергеев отметил, что разбивать лагерь в окрестностях очень опасно. Он также пояснил, что найти Усольцевых по сигналу с их телефонов невозможно из-за действующего в РФ законодательства. Его могут отслеживать только сотрудники спецслужб.

«Когда идет речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону», — отметил глава поискового отряда.

Сергеев высказал мнение, что нужно внести изменения в законодательство и получить доступ к специальному оборудованию — устройствам, которые можно устанавливать на вертолеты или беспилотники для пеленгации сигнала. Такая техника существует, но ее применение сдерживается законом, резюмировал спасатель.

Что осложняет поиски Усольцевых в сибирской тайге

Скорее всего, снег в районе пропажи Усольцевых сойдет в конце мая — начале июня, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился гид Алексей Исиченко, принимавший участие в поисках семьи осенью прошлого года. Он уточнил, что на самом верху хребта Кутурчинского Белогорья это произойдет в июне.

Исиченко отметил, что сугробы — не единственное препятствие для поисков. По словам гида, в этом районе обитает множество диких зверей. Кроме того, после схода снежного покрова просыпается большое количество клещей, уточнил он.

«Шанс [найти Усольцевых] есть, но очень маленький — он стремится к нулю. Вероятнее всего, это произойдет случайно — их найдут туристические группы», — подчеркнул гид.

Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Исиченко предположил, что поиск Усольцевых займет много времени. Сначала добровольцы исследуют те локации, где могла пропасть семья, после чего операция будет расширена. Гид подчеркнул, что нужно будет задействовать большое количество волонтеров.

«Без снега будет гораздо проще перемещаться. Может быть, улучшится видимость. Но там камни, откосы и древесные завалы. Все равно будет не так просто передвигаться по местности: она пересеченная, рельеф сложный, с препятствиями», — предупредил волонтер.

Почему нужно привлечь беспилотники для поиска Усольцевых в сибирской тайге

Поиск с беспилотников металлических предметов, которые были при Усольцевых, может дать результат, отметил в беседе с NEWS.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. По его словам, в дикой тайге мало таких деталей, к тому же беспилотные технологии быстро прогрессируют.

«Масштабный поиск дает большие результаты. Если Усольцевы еще там, это актуально и вполне может принести свои плоды, чем если маленькая группа людей будет безуспешно ходить по тайге. Любой маленький предмет может быть уликой или разгадкой к тому, что там случилось», — пояснил Киселев.

При этом он выразил недоумение, почему к поискам Усольцевых возвращаются из раза в раз. По мнению Киселева, история с исчезновением семьи очень запутанная, и они могут находиться вовсе не в тайге.

