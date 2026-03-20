Волонтеры оставили попытки найти экс-спецназовца в месте пропажи Усольцевых

Волонтеры так и не нашли бывшего спецназовца Виктора Потаенкова, пропавшего в тайге Красноярского края, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, они прекратили поиски мужчины. Однако следователи и альпинисты продолжают искать Потаенкова.

Как уточнил канал, поиски с участием добровольцев прекратились до конца марта. Такое решение принято из-за ухудшения погодных условий. В начале апреля масштабный поиск возобновят. Сейчас профессионалы изучают маршрут пропавшего.

55-летний мужчина отправился в поход в национальном парке «Красноярские Столбы» по туристической тропе 9 марта и пропал. Основные версия — несчастный случай или травма, поскольку вероятность нападений диких животных или бродячих собак была признана маловероятной специалистами-спасателями.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых могут возобновить в июне, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился местный гид Алексей Исиченко, который помогал искать супругов и их дочь осенью в Кутурчинском Белогорье. Он отметил, что поисковая операция в конце января не дала результатов.