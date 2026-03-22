Управляющий турбазы указал на странность в истории пропажи Усольцевых ТАСС: пропавшая семья Усольцевых двигалась по самому простому маршруту

Семья Усольцевых, пропавшая на территории Приморского края, двигалась по маршруту на горы Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, напомнил управляющий туристической базы «Геосфера» Денис Балашов. Именно там в последний раз видели туристов. По словам Балашова, которые приводит ТАСС, данный путь считается одним из самых простых и не требующих специальной подготовки.

При желании пройти их может любой человек, без подготовки, — отметил Балашов.

Ранее глава организации «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что поисково-спасательный отряд не может искать членов семьи Усольцевых по их телефонам из-за действующего законодательства. По его словам, отслеживать мобильные устройства могут только сотрудники спецслужб, что регулируется статьей о тайне связи.

Как предположил ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru, семью Усольцевых, вероятнее всего, обнаружат в буреломе. Нейросеть считает, что супруги с пятилетней дочкой могли попытаться укрыться от природной стихии.