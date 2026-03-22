22 марта 2026 в 08:30

Глава «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых нельзя найти по их телефонам

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Глава организации «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил ТАСС, что поисково-спасательный отряд не может искать членов семьи Усольцевых по их телефонам из-за действующего законодательства. По его словам, отслеживать мобильные устройства могут только сотрудники спецслужб, что регулируется статьей о тайне связи.

Мобильный телефон есть у абсолютного большинства пропавших. Но по закону искать его могут только специалисты спецслужб, эту всю историю охраняет статья конституции о тайне связи. Но когда идет речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону, — отметил Сергеев.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации необходимы законодательные корректировки и доступ к специальному оборудованию — устройствам, которые можно устанавливать на вертолеты или беспилотники для пеленгации сигнала. Такая техника существует, но ее применение сдерживается законом, резюмировал спасатель.

Ранее экстрасенс и шаманка Аделина Панина предположила, что пропавшую в конце сентября 2025 года семью Усольцевых, вероятнее всего, обнаружат в мае или июне. По ее мнению, супруги с пятилетней дочкой могли провалиться в ущелье и их погребло под сугробом.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

