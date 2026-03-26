Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана Трамп заявил, что Иран пообещал США передать восемь танкеров с нефтью

Власти Ирана выразили готовность передать Соединенным Штатам восемь нефтяных танкеров в качестве демонстрации жеста доброй воли, заявил президент США Дональд Трамп. Как передает пресс-служба Белого дома, лидер страны пояснил, что Тегеран таким образом хочет подтвердить настрой на взаимодействие. По предположению политика, суда могут ходить под флагом Пакистана.

Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно [в контактах], мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад, — заявил американский лидер.

Ранее СМИ писали, что президент США допускает возможность получения доступа к иранской нефти. Источники отметили, что этот вариант рассматривается как часть потенциальных договоренностей с Тегераном. При этом конкретных механизмов реализации плана на данный момент нет.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев указал, что РФ укрепила свои позиции на фоне резкого роста цен на энергоресурсы. По его словам, страна сохраняет статус одного из крупнейших производителей нефти, газа и удобрений.