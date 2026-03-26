26 марта 2026 в 19:28

Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана

Трамп заявил, что Иран пообещал США передать восемь танкеров с нефтью

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти Ирана выразили готовность передать Соединенным Штатам восемь нефтяных танкеров в качестве демонстрации жеста доброй воли, заявил президент США Дональд Трамп. Как передает пресс-служба Белого дома, лидер страны пояснил, что Тегеран таким образом хочет подтвердить настрой на взаимодействие. По предположению политика, суда могут ходить под флагом Пакистана.

Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно [в контактах], мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью. Это было два дня назад, — заявил американский лидер.

Ранее СМИ писали, что президент США допускает возможность получения доступа к иранской нефти. Источники отметили, что этот вариант рассматривается как часть потенциальных договоренностей с Тегераном. При этом конкретных механизмов реализации плана на данный момент нет.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев указал, что РФ укрепила свои позиции на фоне резкого роста цен на энергоресурсы. По его словам, страна сохраняет статус одного из крупнейших производителей нефти, газа и удобрений.

Иран
США
нефть
танкеры
Дональд Трамп
Стало известно, чем Лукашенко кормили в Северной Корее
Военэксперт рассказал, как Россия может наказать Прибалтику за атаки дронов
Трамп указал на заслуги Вашингтона перед Европой
Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать
Иранские военные «пообедали» взрывчаткой
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
«Они не должны этого делать»: одно решение Ирана привело Трампа в ярость
«Настоящая война»: раскрыта суть конфликта Украины, Венгрии и Словакии
«Предъявлена малая часть»: Трамп вспомнил о Мадуро
Развожаев рассказал о состоянии тяжело пострадавшей девочки после взрыва
Два человека пострадали в результате обрушения дома в российском городе
Похудение на 27 кг на уколах, два аборта: как живет Светлана Пермякова
Депутаты Госдумы приехали в США, Иран нацелился на арабскую АЭС: что дальше
«Это вариант»: Трамп нацелился на важный ресурс Ирана
Россиянка пропала в Сербии
«112»: подросток задержан за подрыв банкомата на юге Москвы
Развожаев назвал сроки восстановления поврежденного дома в Севастополе
Счастливый Галустян вышел в свет с молодой избранницей
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

