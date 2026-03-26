Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 20:21

«Они не должны этого делать»: одно решение Ирана привело Трампа в ярость

Трамп выступил против введения Ираном платы за проход через Ормузский пролив

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты выступают против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер, выступление которого транслировала пресс-служба Белого дома, подчеркнул, что Тегеран не должен предпринимать подобные шаги, хотя уже приступил к их реализации.

Они понемногу делают это, но они не должны этого делать, — сказал Трамп.

Ранее депутат иранского парламента Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран планирует на законодательном уровне установить сбор за проход судов через Ормузский пролив. По словам парламентария, соответствующий проект уже подготовлен, однако пока не приобрел статус полноценного законопроекта.

Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что власти республики открыли проход через Ормузский пролив для судов тех стран, которых Тегеран относит к дружественным. В перечень, по его словам, включены несколько государств, в том числе Россия и Китай.

Позже сенатор Владимир Джабаров, комментируя новость о разрешении российским судам проходить через Ормузский пролив, заявил, что Россия и Иран считают друг друга дружественными державами. Парламентарий подчеркнул, что для Москвы приятно обладать таким статусом, присвоенным Тегераном.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.