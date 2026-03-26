В Конгрессе США ответили на вопрос об ответном визите в Москву

Члены Конгресса США получили от российской парламентской делегации приглашение посетить Москву, заявила РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна. По ее словам, Вашингтон не отрицает вероятность ответного визита.

Приглашение было представлено. В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации конгресса с ответным визитом в будущем, — сообщила она.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что переговоры российской парламентской делегации с членами Конгресса Соединенных Штатов завершились успешно. При этом детали обсуждавшихся вопросов и достигнутых договоренностей глава диппредставительства РФ раскрывать не стал.

До этого в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты является важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка имеет большое значение с точки зрения возобновления межпарламентских связей и преодоления «токсичного наследия».