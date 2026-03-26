26 марта 2026 в 21:17

В Конгрессе США ответили на вопрос об ответном визите в Москву

Луна: члены конгресса не отрицают ответный визит в Москву

Анна Паулина Луна Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Члены Конгресса США получили от российской парламентской делегации приглашение посетить Москву, заявила РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна. По ее словам, Вашингтон не отрицает вероятность ответного визита.

Приглашение было представлено. В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации конгресса с ответным визитом в будущем, — сообщила она.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что переговоры российской парламентской делегации с членами Конгресса Соединенных Штатов завершились успешно. При этом детали обсуждавшихся вопросов и достигнутых договоренностей глава диппредставительства РФ раскрывать не стал.

До этого в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты является важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений. Там подчеркнули, что поездка имеет большое значение с точки зрения возобновления межпарламентских связей и преодоления «токсичного наследия».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Враждебный шаг»: в посольстве РФ осудили решение Британии по судам
Посол Ирана в России рассказал, что происходит в Ормузском проливе
В российском регионе загорелись два дома после налета БПЛА
Рютте раскрыл, какие страны обсуждают открытие Ормузского пролива
Посол Ирана в России раскрыл правду о переговорах с США
Президент Ирана обратился к России
В Конгрессе США ответили на вопрос об ответном визите в Москву
Российский режиссер рассказал о впечатлениях от церемонии «Оскара»
«Много общего»: конгрессменов пригласили в Москву на День Победы
Посол Ирана спрогнозировал последствия для мира в случае проигрыша США
Стало известно, чем Лукашенко кормили в Северной Корее
Военэксперт рассказал, как Россия может наказать Прибалтику за атаки дронов
Трамп указал на «заслуги» Вашингтона перед Европой
Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать
Иранские военные «пообедали» взрывчаткой
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
«Они не должны этого делать»: одно решение Ирана привело Трампа в ярость
«Настоящая война»: раскрыта суть конфликта Украины, Венгрии и Словакии
«Предъявлена малая часть»: Трамп вспомнил о Мадуро
Развожаев рассказал о состоянии тяжело пострадавшей девочки после взрыва
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

