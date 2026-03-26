Два человека пострадали в результате обрушения дома в российском городе

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 20:03

Два человека пострадали в результате обрушения дома в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали два человека, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России. В результате инцидента часть одноэтажного строения обрушилась. Возгорания после взрыва не последовало. Пострадавшие — мужчина и женщина — госпитализированы.

В 19:25 мск поступила информация о том, что в одноэтажном частном жилом доме произошел хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения, — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают 42 специалиста и шесть единиц техники. Причины ЧП выясняются.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва 50-литрового газового баллона с пропаном на стройке на улице Борисовские Пруды в Москве. Рабочие, использовавшие газовый резак, были госпитализированы.

До этого в подмосковном Солнечногорске загорелся строительный рынок, огонь охватил площадь в 5 тыс. кв. м. На место происшествия прибыли 42 спасателя и 15 единиц техники, продавцы пытались спасти свои товары. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы, предполагается, что случилась детонация газовых баллонов.

Ростов-на-Дону
взрывы
обрушения
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.