Два человека пострадали в результате обрушения дома в российском городе Два человека пострадали в результате обрушения дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали два человека, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России. В результате инцидента часть одноэтажного строения обрушилась. Возгорания после взрыва не последовало. Пострадавшие — мужчина и женщина — госпитализированы.

В 19:25 мск поступила информация о том, что в одноэтажном частном жилом доме произошел хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения, — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают 42 специалиста и шесть единиц техники. Причины ЧП выясняются.

Ранее два человека получили травмы в результате взрыва 50-литрового газового баллона с пропаном на стройке на улице Борисовские Пруды в Москве. Рабочие, использовавшие газовый резак, были госпитализированы.

До этого в подмосковном Солнечногорске загорелся строительный рынок, огонь охватил площадь в 5 тыс. кв. м. На место происшествия прибыли 42 спасателя и 15 единиц техники, продавцы пытались спасти свои товары. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы, предполагается, что случилась детонация газовых баллонов.