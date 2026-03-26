«Предъявлена малая часть»: Трамп вспомнил о Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на справедливый суд для венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает пресс-служба Белого дома. Мадуро был захвачен американским спецназом в январе и ждет суда в Нью-Йорке.

Сейчас он задержан и, как предполагается, получит справедливый суд, но, полагаю, впереди могут быть и другие судебные разбирательства, потому что ему предъявлена лишь малая часть обвинений из всего, что он совершил, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы содержится в изоляторе федеральной тюрьмы в Бруклине в камере два на три метра. Такие условия фактически означают почти полную изоляцию заключенного. Подобные камеры обычно используют для дисциплинарного содержания, предотвращения суицидов или размещения особо опасных арестованных.

До этого Мадуро сумел передать обращение к гражданам своей страны. Он призвал соотечественников сохранять веру и выражает уверенность, что государство сможет преодолеть нынешние трудности.