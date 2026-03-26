Президент Ирана обратился к России Пезешкиан на русском языке поблагодарил власти и народ России за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и народ России за поддержку в соцсети. Свой пост он написал на русском языке.

Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. <...> От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России, — написал он.

Ранее Пезешкиан призвал БРИКС сыграть «независимую роль» в конфликте на Ближнем Востоке, сообщило иранское посольство в Нью-Дели. Там уточнили, что политик предложил создать региональную структуру безопасности из стран Ближнего Востока. Предполагается, что она будет направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе посредством регионального сотрудничества без иностранного вмешательства.

До этого сообщалось, что Пезешкиан может подать в отставку на фоне разногласий с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Поводом для конфликта стала гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Пезешкиан считает, что провал в его защите был не халатностью, а преднамеренным действием КСИР, направленным на устранение влиятельного политика.