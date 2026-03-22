Пезешкиан призвал БРИКС сохранять независимость на Ближнем Востоке Пезешкиан призвал БРИКС к независимой роли в ближневосточном конфликте

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС сыграть «независимую роль» в конфликте на Ближнем Востоке, сообщило иранское посольство в Нью-Дели. Там уточнили, что политик «предложил создать региональную структуру безопасности из стран Ближнего Востока».

Предполагается, что она будет направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе посредством регионального сотрудничества без иностранного вмешательства.

Ранее сообщалось, что иранская ракета упала рядом с детским садом в израильском городе Ришон-ле-Цион. Снаряд повредил здание осколками, при этом погибших нет, однако 70-летний мужчина получил травму, когда пытался добраться до укрытия. Масса ракеты могла достигать около 100 кг, но официального подтверждения этой информации нет.

До этого Иран впервые нанес удар по американской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которая находится на расстоянии примерно 3,5–4 тыс. км от территории страны. Это был самый дальний ракетный запуск Ирана за все историю исламского государства, указали журналисты.