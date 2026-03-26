26 марта 2026 в 20:41

Трамп указал на заслуги Вашингтона перед Европой

Трамп: Вашингтон защищает Европу от России

Вашингтон защищает Европу от России, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, при этом сама Европа не защищает США.

Мы всегда были готовы помочь, когда они нуждались в нас. Мы там для того, чтобы защитить Европу от России, — сказал Трамп.

Ранее Трамп указал, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. Он отметил, почти все страны Альянса согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются. При этом он подчеркнул, что не удивлен такой позицией, так как считает НАТО «улицей с односторонним движением». Он обратил внимание, что США тратят сотни миллиардов долларов на защиту других, но не получают ничего взамен.

До этого Трамп заявил, что США сознательно не информировали союзников о планируемом нападении на Иран, чтобы сохранить эффект неожиданности. По его словам, операция была тщательно спланирована.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

