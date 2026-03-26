26 марта 2026 в 19:51

«Это вариант»: Трамп нацелился на важный ресурс Ирана

Трамп: США могут взять под контроль нефть Ирана

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты могут взять под контроль иранскую нефть, заявил президент США Дональд Трамп. Он также отказался от комментариев о дальнейших шагах по этому вопросу, выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Я не стал бы говорить об этом. Но это вариант, — сказал Трамп.

Ранее СМИ писали, что президент США допускает возможность получения доступа к иранской нефти. Источники отметили, что этот вариант рассматривается как часть потенциальных договоренностей с Тегераном.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев указал, что РФ укрепила свои позиции на фоне резкого роста цен на энергоресурсы. По его словам, страна сохраняет статус одного из крупнейших производителей нефти, газа и удобрений.

Кроме того, Дмитриев подчеркивал, что западный мир погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса. По его словам, при этом страны БРИКС могут совместно решать те вызовы, которые стоят перед миром.

Дональд Трамп
нефть
Иран
США
