Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:36

«Погружается»: Дмитриев рассказал, что ждет Запад

Дмитриев: Запад погружается в эпоху экономического и энергетического коллапса

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Западный мир погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП. По его словам, которые передает ТАСС, при этом страны БРИКС могут совместно решать те вызовы, которые стоят перед миром.

Мы видим, что БРИКС совместно может решить те вызовы, которые сейчас стоят. И сможет сделать это гораздо более успешно, чем западный мир, который фактически погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса, — заявил он.

Ранее Дмитриев говорил, что Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ». Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров, таких как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются сейчас с масштабным энергетическим коллапсом. Дипломат напомнила, что Евросоюз запретил покупать энергоресурсы у России, поэтому ситуация вокруг Ирана вызывает резонный вопрос: откуда Брюссель собирается брать топливо?

Россия
Кирилл Дмитриев
БРИКС
коллапсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.