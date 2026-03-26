Западный мир погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП. По его словам, которые передает ТАСС, при этом страны БРИКС могут совместно решать те вызовы, которые стоят перед миром.

Мы видим, что БРИКС совместно может решить те вызовы, которые сейчас стоят. И сможет сделать это гораздо более успешно, чем западный мир, который фактически погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса, — заявил он.

Ранее Дмитриев говорил, что Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ». Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров, таких как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются сейчас с масштабным энергетическим коллапсом. Дипломат напомнила, что Евросоюз запретил покупать энергоресурсы у России, поэтому ситуация вокруг Ирана вызывает резонный вопрос: откуда Брюссель собирается брать топливо?