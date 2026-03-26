26 марта 2026 в 20:24

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию. В своем Telegram-канале он написал, что у запланированы «важные встречи».

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Зеленский пытается привлечь внимание, используя ближневосточный конфликт. По его словам, мир сейчас сосредоточен на Иране. Депутат отметил, что Зеленский активно посещает линию фронта или атакует мирные населенные пункты, но ООН, Европа и международные организации не реагируют на это. Шеремет также подчеркнул, что Зеленский не стремится к миру, так как военные действия приносят ему выгоду.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Ирана указали, что Украина рискует стать соучастницей агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики, и иранский народ никогда этого не простит. Там подчеркнули, что заявления украинского главы о намерении направить военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками втягивают Киев в прямой конфликт с Тегераном.

