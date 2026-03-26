Россиянка пропала в Сербии

Студентка из Подмосковья тайком прилетела в Белград (Сербия) и перестала выходить на связь с родными, сообщает Telegram-канал «112». Перед исчезновением она срочно искала уролога, поскольку подозревала, что у нее проблемы с почками.

Студентка сообщила своим близким, что собирается лететь в Сочи, однако на самом деле отправилась в Белград через Турцию. Родственники узнали о ее настоящем маршруте, проверив данные банковских переводов. Кроме того, мать девушки выяснила, что перед вылетом та искала врача, говорящего по-русски. После этого женщина обратилась в полицию и направила запросы в генеральные консульства обеих стран.

Ранее труп 17-летней девушки нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Следователи выяснили, что тело принадлежит пропавшей в декабре прошлого года. Видимых телесных повреждений на теле погибшей не зафиксировали.

До этого в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека.