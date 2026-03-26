Депутаты Госдумы приехали в США, Иран нацелился на арабскую АЭС: что дальше

Депутаты Госдумы приехали в США, Иран нацелился на арабскую АЭС: что дальше

Депутаты Госдумы прилетели в США для переговоров с американской стороной, стали известны подробности удара «Орешником» по Львову, ОАЭ предупредили о последствиях возможного удара Ирана по АЭС «Барака» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Российская парламентская группа прилетела в США для переговоров? Что известно

24 марта в Сети появилась информация о планах российских парламентариев совершить визит в Вашингтон для переговоров с американской стороной. Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, делегацию из депутатов разных фракций должен возглавить Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Собеседник в Госдуме отметил, что руководство «Единой России» в поездке участвовать не будет, но выбор пал на Никонова не случайно. Он свободно владеет английским языком и способен донести до американских конгрессменов позицию России, пояснил источник.

По информации издания, главная сложность состояла в необходимости временного снятия санкций с участников делегации. Этот вопрос потребовал согласования на уровне Госдепартамента США.

Но, судя по всему, его решили довольно быстро, поскольку уже на следующий день, 25 марта, стало известно, что борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке. Самолет совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди примерно в 19:28 по московскому времени.

Самолет специального летного отряда «Россия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о контактах парламентариев, заявил, что они действительно необходимы. Если переговоры состоятся, их можно приветствовать, указал он.

«Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы», — отметил представитель Кремля.

Сообщения о встрече депутатов вскоре были подтверждены. Представитель американского посольства в Москве заявил, что контакты состоятся 26 марта, а 27 марта парламентарии встретятся с представителями федерального правительства.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий при этом сообщил, что в состав делегации Госдумы, которая отправилась в США, вошли депутаты Борис Чернышов, Вячеслав Никонов и Светлана Журова.

Январский удар «Орешником» по Львову: как это было?

В ночь на 9 января Россия во второй раз применила свою новейшую ракету «Орешник»: в Минобороны РФ назвали удар по Львову ответом на атаку киевского режима по резиденции президента России в ночь на 29 декабря.

«Цели удара достигнуты», — резюмировали в Минобороны РФ.

Telegram-канал «Дневник партизана» представил подробный анализ удара по Львову. Прежде всего, стало известно, что удар разрушил не только дорожки аэродрома Скнилов, но и проник на большую глубину, уничтожив бетонное покрытие с нарушением подстилающих слоев.

МЧС Украины

«Критически важным элементом удара стало поражение складского и производственного сектора Львовского авиационно-ремонтного завода. По уточненной информации, в момент удара в помещении находились узлы гидравлических систем для вертолетной техники типа Ми-8/Ми-24; блоки топливной автоматики и насосные агрегаты; комплекты авионики, включая элементы навигационных и радиосвязных систем; партия восстановленных агрегатов, подготовленных к отправке на действующие аэродромы, в том числе задействованных в обслуживании F-16», — перечисляет «Донбасский партизан» 24 марта.

Лиловое зарево, осветившее небо после удара «Орешника», было масштабным пожаром на Львовском авиаремонтном заводе — выгорела наибольшая часть складских запасов, были частично разрушены внутренние несущие конструкции здания. Значительные повреждения получило оборудование вместе с мощностями, которые находились на арендованных площадях.

Аналитики подчеркивают, что ВС РФ никогда не собирались использовать такой мощный инструмент, как БРСД «Орешник», в качестве «пиар-оружия», которое должно шокировать публику визуальными признаками: огромной воронкой, пожаром, кадрами разрушенной техники и зданий. Как и в случае с предыдущим ударом по заводу «Южмаш», широкая публика практически ничего не поняла, однако для ВСУ эффект был максимально неприятным — удар привел к накопительному снижению боеспособности авиации, констатировал «Донбасский партизан».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник»

ОАЭ грозит катастрофа? Эмираты предупредили о последствиях удара по АЭС «Барака»

Иран включил атомную электростанцию «Барака» на западе ОАЭ в список возможных целей, сообщило издание. Обозреватели предупредили о значительных и долгосрочных последствиях для региона.

«Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС „Барака“ в 290 километрах от Абу-Даби. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными», — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что основная опасность исходит от возможных запасов обогащенного урана в Иране. Кроме того, Тегеран может использовать другие методы воздействия на своих противников, включая удары по атомным электростанциям в регионе.

По оценкам экспертов, радиационное загрязнение после такой атаки может затронуть населенные пункты и объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте. Сценарий потенциального удара рассматривается как фактор повышенной угрозы для безопасности Персидского залива.

Тем временем Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США.

«Если Соединенные Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион», — предупредили в Тегеране.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источники из администрации Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп готов отдать приказ о начале наземной операции в Иране, но не спешит этого делать по двум причинам.

«Трамп готов отдать приказ <...>, но не хочет этого делать отчасти потому, что это может подорвать его цель скорейшего завершения конфликта. Он обеспокоен тем, что число погибших или раненых американских военнослужащих в ходе операции может возрасти», — объяснил один из источников.

