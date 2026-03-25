ОАЭ предупредили о последствиях удара Ирана по АЭС «Барака»

The Telegraph: удар Ирана по АЭС «Барака» грозит значительными последствиями

Иран включил атомную электростанцию "Барака" в список возможных целей, передает The Telegraph. Обозреватели предупредили о значительных и долгосрочных последствиях для региона.

Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС «Барака» в 290 километрах от Абу-Даби. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными, — говорится в публикации.

Автор материала отмечает, что основная опасность исходит от возможных запасов обогащенного урана в Иране. Кроме того, Тегеран может использовать другие методы воздействия на своих противников, включая удары по атомным электростанциям в регионе.

По оценкам экспертов, радиационное загрязнение после такой атаки может затронуть населенные пункты и объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте. Сценарий потенциального удара рассматривается как фактор повышенной угрозы для безопасности Персидского залива.

Ранее в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в Минабе, где погибли свыше 160 человек.

