Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов

Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите парламентской делегации РФ в Соединенные Штаты, следует из данных Flightradar24. Самолет совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди примерно в 19:28 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии готовятся к визиту в Вашингтон для переговоров с американской стороной. Уточнялось, что делегацию из депутатов разных фракций может возглавить Вячеслав Никонов («Единая Россия»). По словам источников, группа думцев отправится в США в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты парламентариев России и США действительно необходимы. По его словам, если переговоры состоятся, их можно приветствовать.

Также представитель Кремля заявил, что страна приветствует любые формы реанимации диалога с Соединенными Штатами, поскольку это отвечало бы интересам двух государств. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону восстановить связи.