В США установили причины смертельной авиакатастрофы в Нью-Йорке

Ошибка диспетчера стала причиной авиакатастрофы в аэропорту Нью-Йорка

Столкновение самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе в Нью-Йорке было вызвано несколькими причинами — от отсутствия транспондеров на машинах до ошибки местного диспетчера, передает американский телеканал Fox News. К таким выводам специалисты пришли в промежуточном отчете Национального совета по безопасности на транспорте США. Одним из основных нарушений стало разрешение диспетчера пожарным пересечь ВПП, когда к ней приближался самолет.

Местный диспетчер диспетчерской вышки, именуемый в отчете «LC», разрешил спасательному транспортному средству аэропорта пересечь действующую взлетно-посадочную полосу, даже когда региональный самолет находился на заключительном этапе захода на посадку, — говорится в материале.

Согласно итоговому выводу предварительного отчета, причиной крушения стала не одна ошибка, а стечение множества обстоятельств. Среди них — проблемы с оповещающими огнями, отсутствие транспондеров на пожарной машине, нехватка диспетчеров и их загруженность, из-за чего в момент аварии операторы поддерживали связь одновременно по нескольким вопросам.

Момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка попал на видео. В результате аварии погибли оба пилота, более 40 пассажиров получили ранения. На кадрах видно, как борт врезался в транспорт во время разгона на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия. При столкновении самолет «поднялся на дыбы», а передняя часть оказалась разворочена от удара с авто.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
