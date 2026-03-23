Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео

Момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка попал на видео, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате аварии погибли оба пилота, более 40 пассажиров получили ранения.

На кадрах видно, как борт врезался в транспорт во время разгона на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия. При столкновении самолет «поднялся на дыбы», а передняя часть оказалась разворочена от удара с авто.

