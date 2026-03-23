23 марта 2026 в 20:11

Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео

Момент жесткого столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка попал на видео, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате аварии погибли оба пилота, более 40 пассажиров получили ранения.

На кадрах видно, как борт врезался в транспорт во время разгона на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия. При столкновении самолет «поднялся на дыбы», а передняя часть оказалась разворочена от удара с авто.

Ранее стало известно, что самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии разбился при взлете из города Пуэрто-Легисамо. Как сообщил министр обороны страны Педро Санчес, всего на борту находилось более 100 солдат, число раненых и погибших не уточнялось.

До этого сообщалось, что вертолет Минобороны Катара разбился у берегов страны в ночь на 22 марта из-за технической неисправности. Трагедия произошла во время выполнения планового задания. Спасатели обнаружили тела шести человек. Всего в воздушном судне летели семь членов экипажа и пассажиров, местонахождение одного из них до сих пор неизвестно.

