Иран пригрозил захватом соседних стран в случае сухопутной операции США

Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB. В заявлении Тегерана говорится о готовности к жестким действиям в ответ на возможную эскалацию. Официальных комментариев из Вашингтона на данный момент не поступало.

Если Соединенные Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион, — отмечается в сообщении.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Иран включил атомную электростанцию «Барака» на западе ОАЭ в список возможных целей для удара. Обозреватели предупредили о значительных и долгосрочных последствиях для региона. По оценкам экспертов, радиационное загрязнение после такой атаки может затронуть населенные пункты и объекты критической инфраструктуры в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.

До этого в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов США и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в Минабе, где погибло свыше 160 человек.