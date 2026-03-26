Нападение в школе Челябинска 26 марта: что известно, причины, кто пострадал

Сегодня, 26 марта, вооруженный арбалетом и сигнальным пистолетом подросток ранил одноклассницу в школе № 32 Челябинска. Какие известны последние новости о случившемся, в каком состоянии пострадавшие?

Что известно о нападении в школе в Челябинске 26 марта

В четверг, 26 марта, 15-летний подросток пронес в школу № 32 Челябинска пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, из которого выстрелил в одноклассницу.

По данным Telegram-канала «112», в результате стрельбы ранения получили пять человек, в том числе сам нападавший, который после стрельбы выпрыгнул в окно с четвертого этажа и сломал ноги, его госпитализировали в детскую областную больницу.

«Подросток выстрелил в голову однокласснице, которая сидела перед ним. Девочка получила легкое ранение головы. Со слов очевидцев, при нем было оружие из детских магазинов, немного улучшенное», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала Mash, мотивом преступления могла стать ревность.

«15-летний подросток приревновал девушку к другому и пришел на ее урок с оружием. Одноклассники рассказали нам: мальчик был тихим и спокойным. Занимался боевыми искусствами, играл в футбол, планировал поступать в местный юридический колледж. Причина нападения — он приревновал свою подругу к другому и пришел мстить. Он ворвался в класс во время второго урока, распылил газ, выстрелил в школьницу. После залил перцовкой педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна, сломав обе ноги при падении», — говорится в сообщении канала.

По информации Telegram-канала SHOT, сейчас жизни пострадавшей девочки ничего не угрожает.

После нападения подростка на школу в Челябинске возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.

Прокуратура Челябинской области заявила, что проверит, как обеспечивались условия безопасности в школе.

«Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов, даст оценку организации охраны и соблюдения пропускного режима», — отметили в ведомстве.

