Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней

В Москве и Московской области завтра, 26 марта, воздух прогреется до +12 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 26 марта

В Москве завтра, 26 марта, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

«26 марта будет переменная облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от -1 до -3 градусов (в центре города — от +2 до +4 градусов), по области — от -1 до -6 градусов. Температура днем в Москве — от +12 до +14 градусов, по области — от +9 до +14 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Ночью местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до конца рабочей недели воздух в российской столице будет прогреваться до +16 градусов.

«Первый пошел! На севере Подмосковья обнулился снежный покров! Еще вчера в Клину был 1 см снега, в Дмитрове — 2 см, а сегодня по нулям. Тем не менее на юге Московской области — в Коломне и Кашире — высота снежного покрова — 28 см, в Черустях — 23 см. В Москве до конца рабочей недели по ночам будет около 0 градусов, днем -до +13–16 градусов. В субботу воздух прогреется до +15–18 градусов, что около рекорда тепла, который для 28 марта составляет +17,4 градуса», — отметил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 марта в Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +10 градусов.

«26 марта будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура днем — от +10 до +12 градусов. Температура воздуха ночью — от +6 до +8 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем — повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в четверг, 26 марта, в Северной столице днем ожидается от +9 до +12 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +5 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя, небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха снизится до 70%, что сделает погоду более комфортной. Атмосферное давление останется в пределах нормы, около 743–744 мм ртутного столба.

