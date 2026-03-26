Названы вероятные причины нападения челябинского школьника на учителя

Челябинский школьник мог напасть на учителя и одноклассницу из-за неразделенной любви или влияния экстремистских сайтов, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он отметил, что подобным поступкам всегда предшествуют определенные события, поэтому ученик осознавал неизбежность последствий.

Просто так такие вещи, как нападения в школе, не происходят. Им предшествовали некие события. Подросток понимал, что будут последствия. Вряд ли его буллили. Все-таки он занимался, как пишут, карате, мог за себя постоять. Буллить его было опасно. Школьники должны были это понимать. Могла быть неразделенная любовь: ему нравилась девочка, а она его отвергла. Могли быть плохие отношения с учителями. Он мог выместить обиду на них, считая, что к нему несправедливо относятся. Либо увлекался сайтами, где детей подстрекают на подобные акции экстремистского или террористического характера. Роскомнадзор должен выявлять и блокировать ресурсы, которые вовлекают молодежь в такую деятельность, — сказал Игнатов.

Ранее сообщалось, что подросток из Челябинска, напавший на преподавательницу и одноклассницу, принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в школе № 32. По предварительной версии, ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета.