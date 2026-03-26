Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:36

Названы вероятные причины нападения челябинского школьника на учителя

Криминалист Игнатов: ученик мог атаковать школу на Урале из-за несчастной любви

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Челябинский школьник мог напасть на учителя и одноклассницу из-за неразделенной любви или влияния экстремистских сайтов, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он отметил, что подобным поступкам всегда предшествуют определенные события, поэтому ученик осознавал неизбежность последствий.

Просто так такие вещи, как нападения в школе, не происходят. Им предшествовали некие события. Подросток понимал, что будут последствия. Вряд ли его буллили. Все-таки он занимался, как пишут, карате, мог за себя постоять. Буллить его было опасно. Школьники должны были это понимать. Могла быть неразделенная любовь: ему нравилась девочка, а она его отвергла. Могли быть плохие отношения с учителями. Он мог выместить обиду на них, считая, что к нему несправедливо относятся. Либо увлекался сайтами, где детей подстрекают на подобные акции экстремистского или террористического характера. Роскомнадзор должен выявлять и блокировать ресурсы, которые вовлекают молодежь в такую деятельность, — сказал Игнатов.

Ранее сообщалось, что подросток из Челябинска, напавший на преподавательницу и одноклассницу, принес в учебное заведение пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в школе № 32. По предварительной версии, ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета.

криминалисты
школьники
Челябинск
нападения
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.