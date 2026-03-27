27 марта 2026 в 12:25

Криминалист назвал основную причину пропажи россиянок за границей

Криминалист Игнатов: интернет-роман с иностранцем может закончиться похищением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Виртуальные отношения с иностранцем могут обернуться похищением, заявил NEWS.ru эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов. По его словам, безобидное приглашение от незнакомого человека за границу сопряжено с риском работы в нелегальных борделях.

Я думаю, что в большинстве случаев пропажи россиянок связаны с тем, что они ехали на отдых не в отель, а по приглашению местных мужчин, с которыми у них завязался интернет-роман. Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы. Исход очевиден. Нередки случаи, когда девушки откликаются на заманчивое предложение по работе, — предупредил Игнатов.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не следует соглашаться на предложения от незнакомцев, которые якобы сразу же влюбились и приглашают на отдых в свои роскошные виллы. По словам криминалиста, для безопасного и комфортного отдыха необходимо заранее бронировать отель и организовывать свой досуг только с представителями гостиницы.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке нашли тело 35-летней россиянки, которая пропала после прибытия в Таиланд. По информации СМИ, девушка умерла 27 декабря, в день последнего разговора с братом, которого она просила перевести 300 тыс. рублей.

криминалисты
пропажи
россияне
иностранцы
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
