25 марта 2026 в 16:33

Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в братской могиле в Бангкоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тело 35-летней россиянки, пропавшей после прилета в Таиланд, обнаружили в Бангкоке и захоронили в братской могиле, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, девушка скончалась 27 декабря — в день, когда она последний раз созванивалась с братом и просила перевести ей 300 тыс. рублей. Тело направили в полицейский госпиталь, а затем в бюро судебно-медицинской экспертизы, после чего захоронили.

В публикации говорится, что местные волонтеры предложили родственникам погибшей обратиться в похоронное бюро для расчета стоимости эксгумации и перевозки останков в родную Уфу. При этом родителям погибшей о смерти дочери пока не сообщали.

Изначально родственники исчезнувшей женщины полагали, что она могла попасть в рабство и находится в одном из кол-центров в Мьянме. По словам матери пропавшей, какое-то время дочь выходила на связь с семьей, в последний раз она созвонилась с братом перед Новым годом. Родственники забили тревогу, когда девушка не поздравила их с праздником.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

