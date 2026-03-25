Еще одна россиянка пропала после прилета в Таиланд SHOT: жительница Уфы пропала в Таиланде в 2025 году

Еще одна россиянка пропала после прилета в Таиланд, сообщает SHOT. Связь с 35-летней девушкой из Уфы отсутствует три месяца, родные считают, что ее могли удерживать в рабстве в Мьянме. Девушка уехала в августе прошлого года после предложения своего работодателя, который пообещал ей высокую зарплату в открытой им юридической конторе.

По словам матери пропавшей, какое-то время девушка выходила на связь, но перед Новым годом попросила брата перевести ей 300 тыс. рублей, после чего исчезла. Родственники забили тревогу, когда девушка не поздравила их с праздником, и подали заявление в полицию.

Родственники работодателя утверждают, что она якобы умерла, а сам юрист находится в тайской тюрьме за мошенничество. Семья пропавшей не верит в это и подозревает, что девушку могли заманить в кол-центр в Мьянме.

Ранее в Таиланде задержали бойца ММА из Бурятии Марка Жамбалова, которого подозревают в причастности к работе на мошеннический кол-центр. По информации источника, ущерб по делу превысил 11,5 млн рублей. При себе у задержанного нашлась крупная сумма в наличных и несколько банковских карт на чужое имя.