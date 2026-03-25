25 марта 2026 в 10:10

Еще одна россиянка пропала после прилета в Таиланд

SHOT: жительница Уфы пропала в Таиланде в 2025 году

Еще одна россиянка пропала после прилета в Таиланд, сообщает SHOT. Связь с 35-летней девушкой из Уфы отсутствует три месяца, родные считают, что ее могли удерживать в рабстве в Мьянме. Девушка уехала в августе прошлого года после предложения своего работодателя, который пообещал ей высокую зарплату в открытой им юридической конторе.

По словам матери пропавшей, какое-то время девушка выходила на связь, но перед Новым годом попросила брата перевести ей 300 тыс. рублей, после чего исчезла. Родственники забили тревогу, когда девушка не поздравила их с праздником, и подали заявление в полицию.

Родственники работодателя утверждают, что она якобы умерла, а сам юрист находится в тайской тюрьме за мошенничество. Семья пропавшей не верит в это и подозревает, что девушку могли заманить в кол-центр в Мьянме.

Ранее в Таиланде задержали бойца ММА из Бурятии Марка Жамбалова, которого подозревают в причастности к работе на мошеннический кол-центр. По информации источника, ущерб по делу превысил 11,5 млн рублей. При себе у задержанного нашлась крупная сумма в наличных и несколько банковских карт на чужое имя.

ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке
«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре
СК раскрыл схему телефонных мошенников и предъявил обвинение фигурантам
В расследовании поджога московского кинозала подростком поставили точку
Освободившийся Митволь проходит свидетелем по новому делу
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

