Бойца ММА из России задержали в Таиланде по делу о мошенническом кол-центре Baza: бойца ММА из РФ задержали в Таиланде по подозрению в работе на мошенников

Telegram-канал Baza сообщил, что в Таиланде задержали бойца ММА из Бурятии Марка Жамбалова, которого подозревают в причастности к работе на мошеннический колл-центр. По информации источника, ущерб по делу превысил 11,5 млн рублей.

Как сообщает канал, речь идет о 20-летнем спортсмене, известном как Дархан. Авторы канала пишут, что полиция провинции Чонбури проводила операцию по поимке банд, использующих кол-центры для обмана, и вышла на иностранцев, совершивших более 198 снятий наличных в местных банкоматах.

По версии источника, Жамбалова взяли с поличным прямо у банкомата. В публикации говорится, что у него изъяли телефон, около 250 тыс. рублей и мотоцикл, а во время обыска в квартире у молодого человека нашли несколько банковских карт на чужое имя и наличные. Теперь, по версии источника, Жамбалову грозит до восьми лет в тайской тюрьме и штраф в 160 тыс. бат (398 тыс. рублей).

Ранее в Челябинске полицейские задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в противозаконном использовании терминала пропуска трафика. Силовики нагрянули в арендованное жилье, где находились сим-бокс, 200 сим-карт, два роутера, ноутбук и четыре смартфона. Фигурант познакомился с кураторами через иностранный мессенджер. Его заключили под стражу.