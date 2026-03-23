23 марта 2026 в 16:21

Силовики накрыли логово мошенников с сим-боксом и сотнями сим-карт

В Челябинске задержали 22-летнего организатора незаконного терминала связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Челябинске полицейские задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в противозаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, сообщает пресс-служба УМВД. Силовики нагрянули в арендованное жилье, где находились сим-бокс на 32 слота, 200 сим-карт, два роутера, ноутбук и четыре смартфона.

По данным следствия, фигурант познакомился с кураторами через иностранный мессенджер. В публикации говорится, что задержанный обеспечивал нелегальный трафик на протяжении месяца. В пресс-службе добавили, что молодого человека заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Организации запуска узла связи незнакомцы дистанционно передали молодому человеку необходимое оборудование, партии сим-карт, а также денежные средства для аренды квартир, после чего дистанционно инструктировали по его дальнейшей работе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что россиянам старше 60 лет могут запретить входящие международные звонки на домашние телефоны. Однако исключение составят звонки из Белоруссии. В «Ростелекоме» заявили, что законопроект находится на финальной стадии и воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
