22 марта 2026 в 12:59

Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство

Mash: админы Telegram-каналов на Кавказе вымогали у жертв миллионы рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Силовики задержали за вымогательство администраторов нескольких Telegram-каналов, действовавших на Северном Кавказе, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что они публиковали фейки и требовали за их удаление деньги.

Как сообщается, админы прикрепляли к постам фотографии людей, делая из них антигероев новости, а потом требовали от 10 тыс. рублей за удаление картинки. Предполагается, что этим занимались около 100 человек, а ущерб может превышать миллионы рублей. Сейчас правоохранители устанавливают связь между всеми админами — выясняют, работали ли они в сговоре.

Ранее сообщалось, что участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники будут активнее атаковать детскую аудиторию в 2026 году. По его словам, ожидается, что аферисты также станут чаще использовать ИИ в своих схемах.

