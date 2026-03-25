Американцы нищают, Трампы богатеют: как США зарабатывают на войне с Ираном

США потратили на войну с Ираном более $27 млрд. Пентагон добивается выделения на конфликт еще $200 млрд. Американцы, не готовые к таким тратам, не спешат поддерживать кампанию. В соцсетях пишут о том, что главным бенефициаром конфликта оказалась семья президента Дональда Трампа. Она якобы зарабатывает на инсайдерской торговле и производстве вооружений для армии. Зачем Вашингтон на самом деле развязал войну на Ближнем Востоке — в материале NEWS.ru.

Как Трампы зарабатывают на войне с Ираном

В американском сегменте соцсетей активно распространяются сообщения, что 19-летний сын Дональда Трампа Бэррон за пару дней до первых ударов США по Ирану приобрел акции нефтяных компаний на сумму в $30 млн. Утверждается, что наследник главы государства избавился от активов на фоне скачка цен на черное золото, получив прибыль в размере $20 млн. Эти слухи не получили подтверждения, однако ранее СМИ подозревали семью американского лидера в инсайдерской торговле.

Подозрения усилились после того, как в понедельник, 23 марта, президент США объявил о продуктивных переговорах с Ираном, что спровоцировало резкое снижение цен на нефть. При этом буквально за 15 минут до заявления трейдеры распродали нефтяные фьючерсы почти на $580 млн.

Газета Financial Times отмечает, что порядка 6200 контрактов на продукцию марок Brent и WTI были реализованы около 06:50 утра по нью-йоркскому времени (13:50 мск), а в 07:04 (14:04 мск) Трамп опубликовал пост в соцсетях о контактах с Тегераном. Таким образом, кто-то продал ценные бумаги по более высокой цене буквально за минуты до ее снижения.

«Доказать причинно-следственную связь сложно. Но невольно задаешься вопросом, кто мог быть столь агрессивным в продаже фьючерсов за 15 минут до публикации поста Трампа», — отметил в беседе с FT рыночный стратег одной из американских брокерских компаний.

Еще один аналитик, который работает с мировыми рынками более 25 лет, назвал такие действия ненормальными.

«Это утро понедельника, нет важных данных, нет выступлений представителей Федеральной резервной системы, на которые стоило бы делать ставки. Эта сделка — необычно крупная для дня, не предвещавшего никаких событий. Кто-то просто значительно разбогател», — подчеркнул он.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи позже отметил, что никто из администрации американского лидера не наживается на инсайдерской информации. Он назвал любые подозрения безосновательными и безответственными.

Однако политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru считает очень вероятной версию о том, что приближенные президента США нашли способ заработать на войне с Ираном.

«Использует ли семья Трампа его особое положение и все, что происходит во внешней политике администрации для личного обогащения? Лично у меня по этому поводу нет практически никаких сомнений», — подчеркнул он.

Почему сыновья Трампа вложили средства в компанию по производству дронов

В начале марта газета The Wall Street Journal сообщила, что старшие сыновья американского лидера Эрик и Дональд Трамп — младший вложили деньги в новую компанию по производству дронов Powerus. Отмечалось, что в числе спонсоров оказались инвестиционная компания, принадлежащая президенту, и фирма по производству компонентов для БПЛА Unusual Machines (UMAC), акционером которой является Дональд Трамп — младший. Вместе с тем Powerus является клиентом UMAC.

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что Штаты традиционно наживаются на вооруженных конфликтах по всему миру и Вашингтон не пытается это скрыть.

«Например, Европа заявляет о необходимости перевооружения. Польше выделили специальный кредит в €3–4 млрд для обновления армии. Брюссель требует потратить эти деньги внутри ЕС — приобрести технику у Германии, Франции или Испании. Но поляки отвечают: раз деньги дали, будем покупать там, где выгоднее — в Южной Корее или США. Трамп прямо говорит: „Я дам оружие для Украины, но за него надо платить“. В Вашингтоне не скрывают, что заработали большие деньги на конфликте на Украине», — пояснил он.

Эксперт отметил, что подобным образом американская экономика поднялась на Первой и Второй мировых войнах. Теперь ситуация повторяется.

«Трамп, вероятно, собрал руководителей крупнейших военно-промышленных компаний и сказал: „Увеличивайте производство вооружений в четыре раза — финансирование гарантируем“. Если не на инсайдах, то на лоббизме ВПК Трампы наверняка зарабатывают», — подчеркнул политолог.

Причастны ли Трампы к финансовым махинациям

Испанская газета La Vanguardia отмечает, что Трамп богатеет гораздо быстрее любого другого президента в истории США. За свою первую каденцию он увеличил состояние почти на $2,5 млрд, а в 2025 году — на $1,4 млрд.

При этом опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что противникам президента будет крайне сложно доказать его причастность к финансовым махинациям. Дробницкий заявил, что есть разница между инсайдерской торговлей и использованием близости к источнику важной информации.

«Трамп назначает своих родственников, друзей и бизнесменов посланниками на Ближнем Востоке или спецпредставителями по арабским странам. Они, пользуясь близостью к президенту, увеличивают свое состояние. Но в США зачастую это не считается преступлением. Чтобы понять, был ли злой умысел, необходимо провести официальное расследование», — заметил американист.

Светов, в свою очередь, заметил, что Трамп сейчас не занимается бизнесом напрямую.

«Законодательство США устроено хитро. В нем прописано, что именно должен сделать избранный президент со своими акциями и бизнесом — кому их передать и как это контролируется. Формально Трамп все выполнил — его делами управляют сыновья и зятья, а глава Белого дома не вмешивается в операционную деятельность. Люди, чей бизнес связан со сферами, совпадающими с интересами президентской семьи, скорее сделают заказ фирме его сына, чем другой компании. Принуждать их к этому не нужно — они сами знают, что такой выбор зачтется», — сказал эксперт.

Если бы у оппонентов главы Белого дома был шанс привлечь его к ответственности, они бы давно им воспользовались, подчеркнул Светов.

«Но Трамп и его окружение — умные люди, действующие в рамках системы», — заключил собеседник.

