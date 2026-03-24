В ЕС рассказали о сделках на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа

В ЕС рассказали о сделках на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа Трейдеры разместили ставки на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа об Иране

За 15 минут до заявления президента США Дональда Трампа о «продуктивных переговорах» с Тегераном на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около $580 млн (более 47,490 млрд рублей), передает Financial Times. 23 марта (с 06:49 до 06:50 утра) реализовали около 6,2 тыс. фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate. Объемы торгов резко подскочили за 27 секунд до 06:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. В частности, глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными».

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько предположил в беседе с NEWS.ru, что слова президента США о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам.