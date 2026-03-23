«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном

Слова президента США Дональда Трампа о временном перемирии и сближении с Ираном на самом деле являются инструментом для снижения цен на нефть, а также скрытой угрозой Тегерану, направленной на принуждение к переговорам, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Он отметил, что подобная риторика демонстрирует не столько желание мира, сколько попытку оказать давление на экономические и политические процессы.

Заявление Трампа о временном перемирии с Тегераном — это словесная интервенция главы Белого дома, направленная на снижение цен на нефть, которое уже произошло. Ее стоимость могла бы достигнуть $150 (12,3 тыс. рублей) за баррель, если бы не отмена некоторых санкций против Москвы и снятие ограничений с энергоресурсов Тегерана. Хотя такие действия больше напоминают крик о помощи, чем предложения по сотрудничеству. С другой стороны, слова Трампа — это замаскированная угроза Ирану. Если Тегеран не пойдет на переговоры с Вашингтоном за пять дней, США могут начать бомбардировки объектов энергетики страны. Хотя вынудить Исламскую Республику согласиться на переговорный процесс — это очень слабая надежда, — высказался Безпалько.

Ранее Трамп заявил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт. По его словам, американские переговоры с Ираном «прошли идеально».

Политолог-американист Павел Дубравский ранее заявил, что заявления Трампа о перемирии с Ираном не приведут к полному завершению конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, глава Белого дома часто демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях.