23 марта 2026 в 15:33

Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа

Американист Дубравский: слова Трампа о перемирии с Ираном не станут концом войны

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном не приведут к полному завершению конфликта на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Кроме того, по его словам, американский лидер часто демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях.

Вряд ли заявление Трампа [о перемирии с Ираном] послужит концом боевых действий на Ближнем Востоке. Мы не видим подтверждения с иранской стороны, что переговоры идут. Конечно, они могут идти в скрытом формате через челночную дипломатию, через другие страны региона, но на данный момент что-то мне подсказывает, что этого не происходит. Это только слова Дональда Трампа. Более того, написанные в формате твита. Завтра он может спокойно сказать: «Давайте ударим», — прокомментировал Дубравский.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно и способствовали продвижению к разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Американский президент подчеркнул позитивный настрой сторон в ходе обсуждений.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд признал деятельность Галицкого экстремистской
«Лучше быть в суде, чем болеть»: Чекалин о приостановке дела против Лерчек
Суд изъял в доход РФ имущество Галицкого из-за поддержки ВСУ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

