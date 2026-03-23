Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа Американист Дубравский: слова Трампа о перемирии с Ираном не станут концом войны

Заявления президента США Дональда Трампа о перемирии с Ираном не приведут к полному завершению конфликта на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. Кроме того, по его словам, американский лидер часто демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях.

Вряд ли заявление Трампа [о перемирии с Ираном] послужит концом боевых действий на Ближнем Востоке. Мы не видим подтверждения с иранской стороны, что переговоры идут. Конечно, они могут идти в скрытом формате через челночную дипломатию, через другие страны региона, но на данный момент что-то мне подсказывает, что этого не происходит. Это только слова Дональда Трампа. Более того, написанные в формате твита. Завтра он может спокойно сказать: «Давайте ударим», — прокомментировал Дубравский.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном прошли успешно и способствовали продвижению к разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Американский президент подчеркнул позитивный настрой сторон в ходе обсуждений.