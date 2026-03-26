Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:00

Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России

Фото: GUAE Ministry of Defense/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Дубай подвергся атакам Корпуса стражей Исламской революции на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. Какая складывается обстановка в эмирате сегодня, 26 марта? Что с турами россиян?

Что известно об атаке Ирана на ОАЭ 26 марта

Министерство обороны ОАЭ сообщило 26 марта об отражении комбинированной атаки ракет и беспилотников, запущенных с территории Ирана.

Позднее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби заявила, что не менее двух человек погибли в результате падения обломков сбитой баллистической ракеты в столице.

«Погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Какая складывается ситуация в Дубае 26 марта, что с турами из России

Переехавшие в Дубай россияне рассказали, что сейчас в эмирате практически нет туристов, сообщает Telegram-канал Baza.

«На пляжах — перекати-поле, в ресторанах мало посетителей, а привычные пробки исчезли вовсе. Подобную обстановку в последний раз они наблюдали во время пандемии коронавируса», — говорится в сообщении канала.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что российские туристы массово отказываются от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель.

«Это касается не только марта, но и апреля. Также сейчас туристы активно отказываются от апрельских поездок в закрытые для продажи туров страны: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Большинство туристов предпочитает не ждать возвратов, а заменить купленные туры на другие направления. По оценкам участников рынка, в отдельных компаниях перебронируют до 70–80% отмененных туров в ОАЭ, Катар и Оман», — говорится в сообщении.

Россияне, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, могут вернуть средства за путевки в страны Ближнего Востока, которые были запланированы с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда возобновят полеты в ОАЭ

В Минтрансе России сообщили, что в настоящий момент ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона.

Власти ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства до 30 марта. На этот период для международных рейсов утверждены шесть специальных коридоров, через которые самолеты могут заходить в воздушное пространство страны. Они проходят преимущественно через территорию Омана и Саудовской Аравии.

Согласно информации на сайте авиакомпании Emirates, в настоящий момент из Москвы в Дубай совершает полет один рейс в день, из Санкт-Петербурга вылеты запланированы с 29 марта.

Что известно об угрозах Ирана захватить земли ОАЭ

Иран готов захватить береговые линии Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна и изменить региональный ландшафт, если США допустят какую-либо ошибку, заявил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари.

«На повестке дня выход к берегам ОАЭ и Бахрейна», — сказал он в интервью государственной телерадиокомпании IRIB.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что Тегеран внимательно наблюдает за действиями Вашингтона, включая передвижения американских военных на Ближнем Востоке. В Исламской Республике заметили, что США не стоит испытывать решимость страны защищать свою землю.

Иран
Дубай
новости
Ближний Восток
Мария Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Врач раскрыл, как решить проблему переедания ребенка из-за буллинга в школе
Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии
Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.