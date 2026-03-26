Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России

Дубай подвергся атакам Корпуса стражей Исламской революции на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. Какая складывается обстановка в эмирате сегодня, 26 марта? Что с турами россиян?

Что известно об атаке Ирана на ОАЭ 26 марта

Министерство обороны ОАЭ сообщило 26 марта об отражении комбинированной атаки ракет и беспилотников, запущенных с территории Ирана.

Позднее пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби заявила, что не менее двух человек погибли в результате падения обломков сбитой баллистической ракеты в столице.

«Погибли два человека, личности которых пока не установлены, еще трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Какая складывается ситуация в Дубае 26 марта, что с турами из России

Переехавшие в Дубай россияне рассказали, что сейчас в эмирате практически нет туристов, сообщает Telegram-канал Baza.

«На пляжах — перекати-поле, в ресторанах мало посетителей, а привычные пробки исчезли вовсе. Подобную обстановку в последний раз они наблюдали во время пандемии коронавируса», — говорится в сообщении канала.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что российские туристы массово отказываются от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель.

«Это касается не только марта, но и апреля. Также сейчас туристы активно отказываются от апрельских поездок в закрытые для продажи туров страны: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Большинство туристов предпочитает не ждать возвратов, а заменить купленные туры на другие направления. По оценкам участников рынка, в отдельных компаниях перебронируют до 70–80% отмененных туров в ОАЭ, Катар и Оман», — говорится в сообщении.

Россияне, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, могут вернуть средства за путевки в страны Ближнего Востока, которые были запланированы с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Когда возобновят полеты в ОАЭ

В Минтрансе России сообщили, что в настоящий момент ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона.

Власти ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства до 30 марта. На этот период для международных рейсов утверждены шесть специальных коридоров, через которые самолеты могут заходить в воздушное пространство страны. Они проходят преимущественно через территорию Омана и Саудовской Аравии.

Согласно информации на сайте авиакомпании Emirates, в настоящий момент из Москвы в Дубай совершает полет один рейс в день, из Санкт-Петербурга вылеты запланированы с 29 марта.

Что известно об угрозах Ирана захватить земли ОАЭ

Иран готов захватить береговые линии Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна и изменить региональный ландшафт, если США допустят какую-либо ошибку, заявил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари.

«На повестке дня выход к берегам ОАЭ и Бахрейна», — сказал он в интервью государственной телерадиокомпании IRIB.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что Тегеран внимательно наблюдает за действиями Вашингтона, включая передвижения американских военных на Ближнем Востоке. В Исламской Республике заметили, что США не стоит испытывать решимость страны защищать свою землю.

