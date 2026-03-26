Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание

Сегодня, 26 марта, магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 марта

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 26 марта, возможны небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 14%», — сообщили ученые.

Специалисты ИКИ РАН уточнили, что период сильных магнитных бурь, который наблюдался на протяжении последних дней, сегодня должен закончиться.

«Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся еще 20 марта (в прошлую пятницу), судя по всему, наконец-то завершился. Позавчера у события был небольшой ложный финиш, когда параметры солнечного ветра вроде бы начали быстро снижаться, но в итоге все же задержались на возмущенном уровне еще на двое суток. На настоящий момент абсолютно все параметры солнечного ветра вернулись в нормальный диапазон. Вероятность слабых всплесков сохраняется, но уже на обычном будничном уровне. Сегодня, пожалуй, последний день, когда возможно еще короткое эхо. Начиная с завтрашнего дня прогноз уже полностью зеленый», — говорится в публикации.

Как облегчить плохое самочувствие во время магнитной бури

Диетолог, врач-терапевт Елена Устинова пояснила, что улучшить самочувствие во время геомагнитной активности поможет хороший сон, а также соблюдение режима правильного питания.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды, чем жиже наша кровь, тем легче ей „бежать“ по сосудам», — заявила врач.

Врач, доцент Сеченовского университета Павел Бережанский советует людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь больше пить и принимать контрастный душ.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое. Также нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

