Ураганный ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Ураганный ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В Москву в конце недели может прийти дождь. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 27 по 29 марта, ждать ли ураганного ветра и холода до -5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в ближайшие дни воздух в Москве может прогреться до +18 градусов.

«В Москве до конца рабочей недели по ночам будет около 0 градусов, днем до +13–16 градусов. В субботу воздух прогреется до +15–18 градусов, что около рекорда тепла, который для 28 марта составляет +17,4 градуса», — отметил синоптик.

Также руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов уточнил, что до конца марта в российской столице будет стоять теплая погода.

«Погода будет преимущественно без осадков, за исключением 28 марта, когда регион могут зацепить дожди», — пояснил он.

По информации метеоцентров, в пятницу, 27 марта, ожидается небольшая вероятность кратковременного дождя, который вероятнее всего пройдет в южных районах Подмосковья. Температура воздуха днем составит — от +10 до +15 градусов. В ночные часы местами еще возможны заморозки до -3 градусов.

В субботу, 28 марта, установится сухая и солнечная погода. Температура воздуха днем в Москве составит — от +12 до +17 градусов, в то время как по области — от +12 до +14 градусов. Ночные показатели будут колебаться от -1 до +4 градусов. Возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 29 марта, температура воздуха поднимется до +15–17 градусов. При этом ночью температура может опускаться до -1 градуса, поэтому после захода солнца сохранится прохлада, местами возможна гололедица. Осадков не ожидается, установится переменная облачность.

Таким образом, в Москве в конце недели ураганного ветра и холода до -5 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 27 марта, днем температура воздуха составит +9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса. Ожидается переменная облачность с прояснениями, ветер слабый.

В субботу, 28 марта, антициклон окончательно закрепится в регионе. По прогнозам, установится сухая и солнечная погода. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью ожидается 0 градусов. Ветер останется слабым, менее 3 м/с. Сильных осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 29 марта, днем температура составит +8 градусов, а ночью столбики термометров вновь опустятся до 0 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Атмосферное давление будет в норме.

