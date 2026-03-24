Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей до конца марта

В Москве установится теплая погода без осадков до конца марта, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он отметил, что температура будет достигать 14 градусов.

Погода будет преимущественно без осадков, за исключением 28 марта, когда регион могут зацепить дожди, — рассказал Шувалов.

Синоптик предупредил, что холода могут вернуться в начале апреля, вплоть до ночных заморозков и обильных осадков. По его словам, солнце уйдет из-за того, что антициклон покинет территорию Европы.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что первые весенние дожди накроют Москву уже в апреле. По ее словам, до тех пор жителям столицы нужно радоваться теплой и сухой погоде.