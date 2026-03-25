Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 15:33

АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока

АТОР: россияне массово отменяют туры в ОАЭ на март и апрель

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне массово отменяют туры в ОАЭ на март и апрель, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили, что похожая ситуация затрагивает и другие страны Персидского залива.

Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель, — говорится в сообщении.

В АТОР рассказали, что во многих случаях россияне выбирают замену направления вместо возврата денег. В качестве альтернатив они бронируют туры в Турцию, Египет или Таиланд. При этом ассоциация добавила, что процесс возврата средств достаточно долгий из-за высокой загруженности туроператоров.

Ранее стало известно, что стоимость поездок в Дубай снизилась на 40% на фоне падения туристического потока и приостановки продаж туров. Отели вынужденно сокращают цены, чтобы сохранить загрузку.

До этого сообщалось, что россияне раскритиковали турагентов из-за отмененных туров и невозможности мгновенно вернуть деньги за путевки. Руководитель туристической компании Виктория Подольская напомнила, что конфликт на Ближнем Востоке привел к отмене рейсов и туров.

Россия
АТОР
ОАЭ
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.