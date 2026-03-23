23 марта 2026 в 14:47

Отели Дубая снизили цены из-за отсутствия туристов

Поездки в Дубай подешевели до 40% на фоне падения спроса

Стоимость поездок в Дубай снизилась на 40% на фоне падения туристического потока и приостановки продаж туров, сообщает Telegram-канал Baza. Отели вынужденно сокращают цены, чтобы сохранить загрузку.

По оценкам проживающих в городе россиян, на курортах наблюдается заметное снижение активности: пляжи и рестораны малозагружены, транспортные заторы практически отсутствуют. Аналогичная ситуация ранее фиксировалась в период пандемии COVID-19.

При самостоятельной организации путешествия расходы могут быть примерно в 1,5 раза ниже прежнего уровня. Стоимость поездки на двоих с проживанием в Jumeira Rotana сократилась с около 145 тыс. до 99 тыс. рублей, в Hilton Garden Inn Dubai Deira — с 141 тыс. до 95 тыс. рублей. Проживание в пятизвездочном Al Bandar Rotana также подешевело до уровня около 95 тыс. рублей против прежних 162 тыс. рублей.

По оценке турагентов, гостиницы вынуждены снижать тарифы для поддержания загрузки номерного фонда. При самостоятельном бронировании путешественникам рекомендуется учитывать возможные риски, так как ответственность за организацию поездки в подобных случаях полностью ложится на них.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не смогли вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань закрыта, а на ее территории был сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

