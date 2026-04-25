Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 15:35

Михалков раскрыл причину бессилия США на Ближнем Востоке

Михалков назвал конфликт с Ираном войной культур без перспектив для США

Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке представляет собой войну культур, в которой у США нет перспектив, заявил режиссер Никита Михалков, опубликовав сообщение в своем Telegram-канале «Бесогон». Он также назвал Америку бессильной перед «струной человеческого духа».

Даже если сравнить религиозную концентрацию и веру в Бога в Соединенных Штатах, допускающих существование Храма сатаны, и несгибаемую веру и доверие Мохаммеду, которые объединяют миллионы иранцев, мы поймем, что в этой ситуации перспектив у Соединенных Штатов нет, — написал Михалков.

Режиссер напомнил, что история США насчитывает 250 лет, а персидской цивилизации — несколько тысячелетий. Михалков отметил, что огромная вооруженная Америка не может ничего сделать с «полудикой, по их представлению, полудеревней», потому что впервые в истории оказалась бессильной перед «звенящей тонкой струной человеческого духа».

Ранее Михалков сообщал, что президент России Владимир Путин выражал сомнения относительно возвращения актера Михаила Ефремова на сцену после условно-досрочного освобождения. По словам режиссера, он принял на себя ответственность за это решение.

Михалков также рассказывал, что в ходе заседания Совета по культуре, прошедшего в формате видеоконференции, пригласил президента России на спектакль «Без свидетелей» с участием Ефремова. Он уточнил, что билеты на премьерный показ перепродаются спекулянтами по цене до 200 тыс. рублей, при этом для главы государства это будет бесплатно.

Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.