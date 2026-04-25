Михалков раскрыл причину бессилия США на Ближнем Востоке Михалков назвал конфликт с Ираном войной культур без перспектив для США

Конфликт на Ближнем Востоке представляет собой войну культур, в которой у США нет перспектив, заявил режиссер Никита Михалков, опубликовав сообщение в своем Telegram-канале «Бесогон». Он также назвал Америку бессильной перед «струной человеческого духа».

Даже если сравнить религиозную концентрацию и веру в Бога в Соединенных Штатах, допускающих существование Храма сатаны, и несгибаемую веру и доверие Мохаммеду, которые объединяют миллионы иранцев, мы поймем, что в этой ситуации перспектив у Соединенных Штатов нет, — написал Михалков.

Режиссер напомнил, что история США насчитывает 250 лет, а персидской цивилизации — несколько тысячелетий. Михалков отметил, что огромная вооруженная Америка не может ничего сделать с «полудикой, по их представлению, полудеревней», потому что впервые в истории оказалась бессильной перед «звенящей тонкой струной человеческого духа».

