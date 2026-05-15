15 мая 2026 в 19:56

Полицейские вернули россиянину дочь, за которую требовали выкуп в $15 тыс.

В Якутии мошенники потребовали у мужчины выкуп за дочь в размере $15 тыс.

Мошенники потребовали выкуп в $15 тыс. (более 1 млн рублей) у жителя Якутска, заявив о похищении его 15-летней дочери, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Однако полиция пресекла крупную аферу, жертвами которой также стали школьник и студент.

В дежурную часть обратился житель Якутска и рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил вскрытый сейф. Из него пропали деньги в рублях и валюте, а также ювелирные украшения. Ущерб превысил 6 млн рублей. Во время осмотра места происшествия полицейскими мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что его дочь похищена.

Все экстренные службы города подняли по тревоге. Вскоре ребенка нашли в такси — она ехала в отдаленное село. Выяснилось: девочка попалась на удочку лжеправоохранителей. Те убедили ее, что счета родителей под угрозой, выведали про ценности в сейфе, уговорили оставить ключ под ковриком и уйти из дома.

В это время в квартиру нагрянул одиннадцатиклассник, тоже «обработанный» мошенниками. В марте он познакомился с девушкой в мессенджере, перешел по ссылке на чат-бот, ввел номер телефона ради скидки. А потом с ним «связался следователь ФСБ», обвинил в переводе денег на Украину, запугал и приказал вскрыть чужой сейф болгаркой, а добычу спрятать в тайник.

Забирать закладку приехал 18-летний студент из Новосибирска. Парень был уверен, что помогает незнакомке по имени Юлия, и понятия не имел о реальных масштабах преступления. Однако у тайника его уже ждала полиция.

До этого в Росреестре предупредили, что злоумышленники рассылают дачникам фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях. В этих письмах мошенники предлагают оплатить штраф со скидкой, используя вредоносную ссылку.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
